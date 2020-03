Il Presidente Musumeci a Mezz’ora in più da Lucia Annunziata “Abbiamo chiesto aiuto all’Esercito!”

di Michele Bruno – Poco fa ospite alla trasmissione Mezz’ora in più, su Rai3, condotta dalla giornalista Lucia Annunziata, il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, è intervenuto sulla questione Coronavirus, in particolare la gestione sanitaria e le questioni di ordine pubblico connesse agli ingenti arrivi di siciliani residenti nel Nord del Nostro Paese (circa 31000 persone).

Mezz'ora in più del 15 marzo 2020 Il mio intervento a Mezz'ora in più su Rai3#Sicilia #governoMusumeci #Coronavirus #CoronavirusSicilia #CoronavirusItalia #Covid19 #Covid19Italia Regione Siciliana Publiée par Nello Musumeci sur Dimanche 15 mars 2020

Riguardo al controllo delle vie di accesso alla Sicilia dal Nord, Musumeci ha detto che “siamo in enorme difficoltà, non abbiamo abbastanza agenti. abbiamo sopperito per adesso con l’aiuto dei volontari. Non basta, abbiamo fatto presente questo al Presidente Conte e abbiamo appena parlato con i vertici militari regionali, ci resta soltanto l’Esercito ormai, non ci rimane altra soluzione!”

Rispondendo ad alcune critiche su questo punto, come i dubbi del collega della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha affermato “L’Esercito c’è già sulle strade (riferendosi all’operazione Strade Sicure, si tratta solo di affidare nuovi compiti ma non di mettere i carri armati sulle strade,ciò può essere un deterrente. – e ribadisce il concetto – la Sicilia è una Regione di frontiera, anche tra Europa e Mediterraneo, quindi ci sentiamo in dovere di farlo.”

Ha poi aggiunto “Abbiamo fissato un numero verde al quale denunciarsi una volta arrivati, sono infatti questi i numeri a noi pervenuti ufficialmente. Ma quanti non si sono auto-denunciati? – si chiede il Presidente – L’eventualità mette a rischio il sacrificio di 5 milioni di siciliani che stanno rispettando le regole.”

Conclude sull’argomento “Ho chiesto al Ministro dei Trasporti di predisporre insieme un’ordinanza che permetta di bloccare gli arrivi notturni e limitare gli spostamenti diurni a una corsa per mezzo.”

Il governatore quindi conferma indirettamente, senza intervenire nella polemica, le preoccupazioni già espresse per lo Stretto dal Vicesindaco Mondello e dal Sindaco di Messina De Luca (ve ne abbiamo parlato qui). D’altronde, l’Area dello Stretto è il punto di accesso principale alla Sicilia. Non erano insomma valutazioni infondate.

Riguardo la Sanità, nonostante le rassicurazioni dei giorni scorsi, Musumeci conferma la difficoltà e la necessità di un supporto dal Governo. “Noi ci siamo preparati all’emergenza, abbiamo predisposto 1000/1500 posti per ricoveri e 200 in rianimazione, ma la situazione potrebbe richiedere di più.”. Questa valutazione era stata fatta sulla base di un 10% di posti calcolato a partire dal numero complessivo dei contagi nel Paese: erano 10000 quando è stata fatta, adesso, secondo fonti del Ministero della Salute, sono molti di più (oltre 17000).

Qui il report della Regione sui contagi.

