Dal Trentino a Messina dopo la settimana bianca: positivo al coronavirus, si cerca il resto della comitiva

E’ ricoverato all’ospedale Papardo un cinquantenne risultato positivo al primo tampone sul coronavirus. L’uomo fa parte di un gruppo organizzato (si parla di una quarantina di persone) che un paio di settimane addietro, probabilmente quando la percezione della mortalità del coronavirus era minore, sono stati a Madonna di Campiglio per la settimana bianca.

Sono in corso accertamenti sanitari anche gli altri membri della comitiva che è rientrata in città il 7 marzo, per porli in quarantena. Secondo indiscrezioni alcuni sarebbero già andati in autoisolamento, non come il paziente risultato positivo al Covid19 che pare abbia nel frattempo continuato le normali relazioni sociali.

La notizia è diventata di dominio pubblico per stessa bocca del Sindaco che nella sua ultima diretta facebook dal CoC del Comune ha dichiarato di porre in essere tutti gli accertamenti necessari ad una eventuale denuncia e relativa sanzione.

