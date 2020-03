Coronavirus: per un caso confermato ne ‘girano’ 5-10

Per ogni caso confermato di covid-19 ci possono essere molto plausibilmente altri 5-10 casi ‘che girano’ non individuati. Questi sono in genere con sintomi piu’ leggeri e sono di per se’ meno contagiosi (la meta’, il 50%, dei casi confermati), ma sono nel complesso responsabili addirittura di quasi l’80% di tutti i nuovi casi di infezione.

E’ quanto emerso da un rapporto appena pubblicato sulla rivista Science, condotto da scienziati dell’Imperial College di Londra e coordinato da epidemiologi della Columbia University a New York.(ANSA)

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it