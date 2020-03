Intrattenimento da Casa per i bambini con gli animatori della Dueffe Animazione

La Dueffe Animazione, agenzia di Animazione e spettacoli di Monreale, ha lanciato un iniziativa via social, per intrattenere tutti i bambini attraverso delle dirette sulla propria pagina facebook, con giochi, laboratori, musiche e divertimento! Spazzolino, Fiocco, Cannuccia, Mignolo, Timon e non solo, daranno compagnia, allegria e spensieratezza a tutti i bambini che in questo periodo non possono andare a scuola e sono a casa!

Un modo per stare vicini ai bambini anche se si è distanti! E inoltre i bambini avranno la possibilità di incontrare(anche se virtualmente) i loro personaggi preferiti : uno su tutti Elsa di Frozen!

Per partecipare basta collegarsi sulla pagina Facebook “Dueffe Animazione” e collegarsi alle dirette che saranno mandate in onda ogni pomeriggio alle ore 16.30 fino al 25 Marzo!

Un programma completo delle attività virtuali sarà pubblicato sulle pagine social della Dueffe Animazione! Ecco qui di seguito tutti i link per seguirli! Buon Divertimento!

https://www.facebook.com/pg/dueffeanimazionepalermo

https://www.instagram.com/dueffeanimazione/?hl=it

