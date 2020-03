  “Lasciarono tutto e lo seguirono”. Coronavirus, occasione di crescita umana e cristiana

di Fra Giuseppe Maggiore – Questo è il tempo della sequela, è il tempo per ritornare al Signore, per ascoltare e ruminare la Parola e farsi plasmare come un vaso nelle mani del vasaio. Questo è tempo di preghiera per tutti coloro che stanno lottando contro un nemico invisibile, per coloro che stanno perdendo la vita e per tutti quelli che l’hanno persa e non possono essere neppure sepolti nella loro regione.

Questo è tempo da non sprecare nell’andare dietro a chi continua ad iniettare nella nostra mente paure, giustizialismo e odio, ma è l’occasione giusta di liberarci di tutto ciò che ci impedisce di ragionare da uomini e donne libere che sanno guardare ai veri valori della vita dato che non sappiamo quanto durerà. Rimanendo a casa possiamo lasciare tutto per seguire Colui che è la nostra Salvezza, Cristo, l’occasione di essere custodi dell’altro assumendoci la responsabilità dell’essere fratelli perchè figli di Dio.

Questo è il tempo per comprendere che i confini tanto difesi fino a far morire donne e bambini in mare, non esistono e che davanti alla malattia e alla morte siamo tutti uguali.

Questo è il tempo per rinascere tutti insieme essere umani!

