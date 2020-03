il Teatro Vittorio Emanuele continua a vivere, riparte “Play the game” e saranno fruibili online prosa ed opera

Il Presidente Orazio Miloro, il Sovrintendente Gianfranco Scoglio, i Direttori Artistici Simona Celi Zanetti e Matteo Pappalardo, in questo particolare momento intendono essere vicini alla Comunità messinese e reiterando l’invito “#iorestoacasa”, a tutela della salute di tutti noi, propongono alcune iniziative del Teatro per essere vicini alle famiglie.

Continua il percorso di Play The Game da venerdì 20 alle ore 17,00 in diretta

web, con accesso dai siti www.teatrovittorioemanuele.it, www.messinaora.it,

www.vaiefai.it, Facebook, la lezione del coach Luca Notari per la sezione canto

con la partecipazione di Eugenio Dura, Dino Scuderi e Simona Celi Zanetti.

Martedì 24 continuerà il percorso anche della Sezione Prosa curata da Simona

Celi Zanetti.

L’iniziativa sperimentale consentirà a tutti di visionare il nuovo percorso

dell’E.A.R. per i giovani talenti ed ai protagonisti di trasmettere emozioni al

pubblico e a quanti volessero un domani partecipare alla nuova edizione.

Si comunica altresì che a breve saranno disponibili sul sito del teatro, per la

visione in streaming, le principali produzioni operistiche e di prosa andate in

scena negli anni scorsi e facenti parte dell’archivio digitale del Teatro.

Con tale iniziativa il Teatro, in tutte le sue componenti, si augura di mantenere

vivo l’interesse culturale della Comunità Messinese e far conoscere, attraverso

i social, la storia di un Ente che ha sempre prodotto e rappresentato spettacoli

di ampio respiro.

Il futuro dipende da noi e dalla capacità di mantenere viva l’attenzione verso la

cultura ed il mondo dell’arte.

