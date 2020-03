Ateneo Catania, prima laurea a distanza

Più di 1.400 insegnamenti attivati online, oltre 25mila studenti collegati da casa. Sono i primi dati della didattica a distanza avviata il 9 marzo scorso dall’università di Catania. E stamattina sette studenti del corso magistrale in Ingegneria informatica sono stati i protagonisti della prima seduta di laurea telematica programmata dall’ateneo. Dall’altra parte del monitor la commissione composta dai docenti Daniela Giordano (presidente), Giuseppe Ascia, Antonella Di Stefano, Michele Malgeri e Giuseppe Mangioni.

“La postazione è stata allestita nel salotto della mia casa di Avola – racconta Viviana Barone, la prima laureanda che ha illustrato un elaborato dal titolo ‘Realizzazione di un’applicazione mobile cross-platform mediante framework ionic per la segnalazione e il monitoraggio degli incendi – accanto a me avevo i miei genitori e la tesi a portata di mano. È stato molto emozionante sapere di essere la prima in assoluto, anche se ovviamente avrei preferito la tradizionale seduta di laurea”. (Ansa)

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it