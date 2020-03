Covid19, a Messina positiva un’anziana in una casa di riposo

Nella frammentarietà delle notizie, a causa di un corto circuito tra le istituzioni, si tenta di mappare i focolai cittadini che oggi fanno di Messina la seconda provincia siciliana per numero di casi positivi al Covid19: 66, di cui 40 ricoverati.

Dopo l’allarme lanciato dai sindacati sulla situazione all’Ircss Neurolesi, oggi la Gazzetta del Sud fornisce i dati di un nuovo possibile focolaio in pieno centro: una casa di riposo in via Primo Settembre dove è stata riscontrata positiva una anziana a cui è stato eseguito il tampone.

Secondo le informazioni in possesso del giornale, “la situazione è critica perché sono diversi gli anziani che accusano febbre, mentre il personale della struttura è di fatto isolato al piano superiore della stessa. Altro aspetto inquietante: su 23 dei 71 anziani è stato già eseguito il tampone, giovedì scorso, ma non sono ancora stati resi noti gli esiti, in quanto al Papardo, al momento, mancano i reagenti”.

