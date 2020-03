Le immagini dell’ultimo “controesodo” scatenano il Sindaco: “mi metterò personalmente a bloccare lo sbarco indiscriminato”

Il Prefetto ha rassicurato il Governatore Musumeci dopo le immagini giunte ieri sera dagli imbarcaderi di Messina. E mentre si cerca di contenere il virus ed anche la tensione sociale, non manca la reazione del sindaco Cateno De Luca, che annunciando la prossima diretta-show (un sistema che da Conte in giù sta minando la tenuta democratica con l’esclusione dei giornalisti che non possono fare domande) ha dichiarato di scendere per strada a bloccare l’eventuale passaggio di vetture.

“NON CONSENTO PIÙ L’ATTRAVERSAMENTO INDISCRIMINATO DELLO STRETTO DI MESSINA!

Sto preparando diffida nei confronti del governo nazionale e dei Prefetti di Messina e REGGIO Calabria con ordinanza sindacale che vieta l’attraversamento se non per i pendolari dello stretto e per i tir trasporto merci.

Stasera mi metterò personalmente a bloccare lo sbarco indiscriminato e attendo che qualcuno si faccia aventi per arrestarmi (e sarebbe la terza volta!)

Per favore Condividete questo post per farlo arrivare al presidente del consiglio ed ai suoi ministri!”

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it