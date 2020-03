L’ultima ordinanza di De Luca: un “database per i Pendolari dello Stretto”

Poco importa se al grido di “Non faccio passare più nessuno nel mio Comune“ abbiamo in migliaia assistito in diretta all’ovvio passaggio di persone autorizzate. Poco importa che il sindaco abbia detto “Schiererò il mio esercito per far rispettare la mia ordinanza”, e “non mi faccio pisciare addosso da Roma”.

Cateno De Luca, con la fascia tricolore, si è presentato al porto circondato da un codazzo che ha nei fatti creato un assembramento, per protestare contro l’arrivo di navi e di cittadini diretti in Sicilia e per contestare le misure adottate dal Viminale (nei giorni scorsi aveva detto: “Vaffanculo Viminale”).

Stamattina il primo cittadino messinese si è recato nuovamente al porto, poi ha preso un traghetto in direzione Villa San Giovanni, sulla sponda calabrese, per verificare “se è tutto in regola”. E nel frattempo ha emesso l’ennesima ordinanza, chiedendo ai traghettatori pubblici e privati di adeguarsi entro le prossime 48 ore. Concedendosi quindi tutto il tempo necessario per alimentare un dibattito che sposta l’attenzione dall’urgenza sanitaria di Messina, dove ancora non si conoscono i numeri dei letti disponibili e le informazioni sui presidi sanitari da distribuire (giusto per fare un esempio, ndr).