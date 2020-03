Coronavirus. Galati Mamertino, un’azienda locale produce gratuitamente mascherine

A Galati Mamertino la mancanza di mascherine non scoraggia né l’amministrazione comunale e né tanto meno i cittadini. L’iniziativa parte da Carlo Vicario, assessore del comune nebroideo e l’amministrazione comunale locale hanno avviato la produzione di mascherine per cercare di soddisfare le esigenze di tutta la cittadinanza.

Ad offrire la propria disponibilità è stata l’azienda “Trovato Confezioni”, mettendo a disposizione la struttura e il personale che, volontariamente, sta provvedendo alla produzione “no stop” di dispositivi di protezione e contenimento del Covid_19.

Le mascherine, che naturalmente saranno lavabili, igienizzabili e riutilizzabili, sono realizzate in parte in doppio strato di cotone – misto lino con maglia ultrafine e in parte anche con uno strato di tessuto TNT.

“L’ obiettivo è fare il possibile per fornire a titolo gratuito almeno una mascherina per ogni abitante. In un momento così difficile e delicato l’Amministrazione Comunale desidera ringraziare, infine, tutti coloro che si stanno adoperando con queste ed altre lodevoli iniziative, per lo spiccato senso civico dimostrato. E’ motivo di orgoglio per il nostro Comune. Rinnoviamo l’invito a tutti i concittadini a uscire solo per spostamenti strettamente necessari. Rimanete a casa, perché adesso è il miglior antidoto”. Conclude soddisfatto l’assessore Carlo Vicario.

