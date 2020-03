De Luca risponde a Lamorgese; sintesi della diretta

Michele Bruno – Nella ormai consueta diretta serale il Sindaco di Messina Cateno De Luca parla della denuncia per Vilipendio al Ministero dell’Interno ricevuta da parte del Ministro Luciana Lamorgese. Il Sindaco ha ammesso “La mia è stata una reazione sopra le righe. Sarei stato disponibile a fare le mie scuse per i toni del mio grido di dolore. Quello che conta è il contenuto. Non possiamo accettare di essere accusati di essere mistificatori. Appena ricevuta la denuncia ho detto: Bene ci sarà un processo. Stiamo a nostra volta valutando una denuncia perché il comunicato del ministero in cui smentiva i dati sul contro-esodo era scollegato a quello che noi accertavamo sul posto” Poi torna a criticare nuovamente i francesi della Renault 4.

Per quanto la riguarda la vicenda delle persone ferme all’Hotel Europa, molti dei quali siciliani che vorrebbero tornare alla propria residenza o domicilio, afferma duramente “Non posso accettare che si faccia la quarantena qui. La nostra soluzione è questa, contatteremo tutti i Sindaci e queste persone faranno la quarantena nei rispettivi territori. Dopo la diretta Mi fionderò subito all’Hotel Europa. C’è già un’intesa in tal senso tra Asp e Prefettura”

BARCOLLO MA NON MOLLO: lotta senza frontiere contro il CORONAVIRUS!

Dopodiché ricorda che queste persone “sono partite in un momento in cui si era in una fase transitoria, in cui le ordinanze della Regione non erano ancora attive ma lo sarebbero state di lì a poco”.

De Luca e l’Assessore Dafne Musolino chiariscono il punto sull’attraversamento dalla Calabria a Messina e la nuova ordinanza che lo disciplinerà “Lo Stretto può essere attraversato per necessità, urgenza o lavoro. Anche su treni merci da adesso il Presidente della regione non può più disporre il passaggio. il 22 marzo vengono disposte le ordinanze del Presidente della Regione e dal 23 sono effettive. Le aziende dei trasporti marittimi ci hanno detto : A noi non compete controllare l’autocertificazione, siamo tenuti soltanto a chiedere che ce la esibiscano. Noi – dicono De Luca e Musolino – abbiamo trovato un sistema per risolvere il problema: obbligheremo le società di navigazione a fare una sorta di Check Point. Con l’ordinanza 75 disponiamo che sia realizzata una banca dati degli attraversatori, e solo a seguito della verifica delle condizioni vi sarà l’emissione del titolo di viaggio. Abbiamo avuto una riunione con la Capitaneria di porto e con le società di navigazione Caronte e Blujet. Il Problema che ci era stato posto è che realizzare una banca dati in 48 ore non era nelle loro possibilità. Ci è venuta in aiuto una Multinazionale dei Big Data che ha elaborato una piattaforma per noi ed è stato possibile realizzarla in meno di 48 ore. Abbiamo chiesto collaborazione anche a Ferrovie dello Stato che, pur convenendo con noi sulla bontà della nostra decisione, ha spiegato che il loro sistema di validazione è troppo complicato per adattarsi a questa piattaforma, dunque hanno bloccato l’attraversamento ferroviario dello Stretto e fermeranno i loro servizi a Villa. Non ci saranno più biglietti venduti per la Sicilia. Dovrà essere fatta una prenotazione online 48 ore prima. Tra Sabato e Domenica vi sarà una fase transitoria, dopodiché da Domenica la banca dati sarà attiva“.

l’Assessore Minutoli ha fatto il punto, come sempre, sui contagi “Quello di oggi è un vero e proprio bollettino di guerra. Ci sono 175 casi accertati a Messina, 70 ricoverati, 105 in isolamento, 4 deceduti (7 in tutto), 70 tamponi sono stati fatti. In Provincia 28 casi, 14 ricoverati, un deceduto.

il Vicesindaco Mondello da infine una buona notizia: ” E’ stato completato il primo ciclo di mascherine (le prime 1000 di 20000). Ringrazio le aziende Startecs di Calatabiano, un’altra azienda messinese che non ha voluto fare il proprio nome e l’Esercito che ha fatto da tramite”.

