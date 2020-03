Diretta del Sindaco, De Luca torna sulle mascherine e fa il punto sulle donazioni

CONTRASTO CORONAVIRUS A MESSINA: si va avanti senza se e senza ma! Publiée par De Luca Sindaco di Messina sur Vendredi 27 mars 2020

di Michele Bruno – Durante la diretta di stasera del Sindaco di Messina è stato fatto il punto sui contagi a Messina e in Provincia: ci sono 179 casi a Messina, 30 in Provincia. In totale tra Messina e Provincia: vi sono 89 ricoveri, 3 guariti,12 decessi (8 di questi al Policlinico, 1 a Messina, 1 in Provincia, 2 al Cutroni Zodda di Barcellona) e sono stati fatti 152 tamponi oggi.

oltre a questo l’Assessore Massimiliano Minutoli ha riferito che diverse ditte commerciali hanno fatto delle offerte al Comune di Messina: la ditta Grillo ha fornito alcune mascherine che sono state distribuite per le Case di riposo, 50 la Procopio, Bernava dei disinfettanti, Miscela d’Oro del caffé per il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.

“Sono arrivate – dice il Sindaco- le prime donazioni in denaro. Alcuni ristoratori si sono offerti di preparare pasti e i supermercati di consegnare beni di prima necessità alle famiglie che ne hanno bisogno.

Per quanto riguarda le mascherine, dice Minutoli “le prime 1000 arrivate, prodotte da Startex e un’altre ditta, sono state distribuite tra Polizia Municipale,Polizia Metropolitana e Protezione Civile Provinciale, di cui 600 per la popolazione, date in consegna ai Presidenti delle circoscrizioni che le dovranno distribuire a soggetti più esposti – e aggiunge – “L’altro materiale dalle donazioni appena arriverà, verrà distribuito gradualmente.”

Proprio sul tema delle mascherine De Luca ha ripetuto una sua dichiarazione già oggi smentita dalla stampa locale e dalla pagina Facebook Verificatore automatico di post di De Luca. Il Sindaco ha detto in sostanza che il Governo imporrebbe l’uso delle mascherine ISO902044 per la popolazione. Al contrario la pagina di contro-informazione ha chiarito come in realtà gli ultimi decreti del governo hanno stabilito la possibilità per tutti di avvalersi delle mascherine fai da te, tranne che per gli operatori sanitari.

Un medico è stato ospite della diretta ed ha fornito un quadro della mortalità e dei contagi per fasce di età in Italia. De Luca ha affermato “Faremo un’analisi di questo tipo anche a Messina”.

la Dottoressa Asquini di Messina Social City invece ha fatto una sintesi delle azioni realizzate dalla partecipata, tra questi: la creazione di uno spazio per il sostegno psicologico e la creazione di una piattaforma telematica con cui genitori e figli seguiti dai servizi sociali possono collegarsi con gli operatori.

Alessandra Calafiore invece ha riferito sulla disposizione di alcuni “alloggi di transito a Bisconte. Si tratta di 12 unità ristrutturate, che saranno adibite per ospitare soprattutto senza tetto (e già alcuni che per adesso si trovano alla Stazione hanno dimostrato di essere interessati).”

I droni invece, per il Primo Cittadino, sarebbero “in fase di test”.

