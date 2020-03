Coronavirus, report Regione Sicilia e decessi a Messina

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (venerdì 27 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 11.079.

Di questi sono risultati positivi 1.260, mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.168 persone.

Sono ricoverati 500 pazienti, di cui 75 in terapia intensiva, mentre 668 sono in isolamento domiciliare, 53 guariti e 39 deceduti.

l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha dichiarato in merito “Il dato relativo ai contagi del Coronavirus in Sicilia che abbiamo diffuso oggi, è incoraggiante, ma non deve farci abbassare la guardia. Esso, infatti, appare coerente con i report degli ultimi giorni, depurati dei piccoli focolai che si erano evidenziati, ma con uno spettro di analisi più ampio in considerazione dell’aumento dei laboratori e quindi dei tamponi processati. Allo stesso modo, va segnalato che anche il dato dei ricoveri e delle terapie intensive è cresciuto di alcune unità e non in maniera esponenziale. Tuttavia l’attenzione deve rimanere altissima, rispettando le prescrizioni previste dai protocolli”.

Purtroppo, per quanto riguarda Messina, la Direzione della struttura comunica che una donna di 69 anni, con patologie pregresse, è deceduta presso il Policlinico “G. Martino” di Messina per insufficienza cardio-respiratoria. La paziente era risultata positiva al Covid-19.

L’Azienda ha provveduto ad avvertire i familiari ed esprime loro il proprio cordoglio.

Dall’inizio dell’emergenza sono complessivamente 6 i pazienti affetti da coronavirus, ricoverati presso l’A.O.U. “G. Martino”, deceduti.

Sono pervenuti, inoltre, i risultati relativi ai tamponi post-mortem eseguiti su pazienti deceduti nei giorni scorsi all’arrivo presso il Policlinico, mentre si trovavano al triage infettivologico: 2 di loro, un uomo di 82 e una donna di 96 anni, erano affetti da coronavirus.

“Anche in questo caso – dicono dal Policlinico – l’A.O.U. esprime il proprio cordoglio ai familiari.”

In totale a Messina sono 11 i decessi. 7 di questi erano ospiti della casa di riposo “Come d’incanto”

Altri due decessi si sono verificati in Provincia: un uomo di circa 80 anni, anche lui ospite della casa di riposo Come d’incanto, ha perso la vita all’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto; un altro decesso è invece quello di un 60enne, ricoverato sempre a Barcellona, che proveniva dall’Irccs Neurolesi.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it