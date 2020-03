Bancomat vandalizzato alle Poste di Ganzirri

Vandalizzato stamattina a Ganzirri lo sportello bancomat di Poste Italiane. In un primo tempo si pensava ad un ordigno, ma riferiscono i vigili del fuoco accorsi sul posto che è stato appiccato il fuoco e indagini sono in corso per stabilire come.

L’incendio doloso non ha comunque permesso di trafugare somme di denaro. Quindi è probabile che sia stato un gesto dimostrativo e di rabbia.

Gli inquirenti stanno esaminando le immagini delle videocamere di sorveglianza per identificare l’autore o gli autori del gesto.

Sul posto i Carabinieri di Ganzirri, le volanti della Polizia e i Vigili del Fuoco.

La nostra diretta:

