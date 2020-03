Emergenza alimentare a Messina, Andrea Argento (M5S): “Convocare subito le commissioni”

di Michele Bruno – «Chiedo, a nome di tutto il mio gruppo consiliare, che vengano convocate in forma congiunta ed urgente la commissione Fondi Extracomunali e la commissione Politiche Sociali affinché si possa discutere, a livello comunale, di come verranno ripartiti e distribuiti i soldi stanziati dal Governo centrale».

Così ha detto ieri, il Consigliere Comunale Andrea Argento, capogruppo del MoVimento 5 Stelle a nome di tutti i componenti del gruppo consiliare.

«È fondamentale che, in un contesto così delicato, il ruolo del Consiglio Comunale non venga esautorato. La nostra richiesta – prosegue il pentastellato – è dettata dall’esigenza, anche in relazione ad un fuorviante post pubblicato ieri sulla pagina del Sindaco, che i conti sulla ripartizione di 1 milione e 700 mila euro vengano fatti di modo che a beneficiarne siano le persone più in difficoltà. Chiedo dunque ai presidenti delle due Commissioni ed al Presidente del Consiglio, vista la straordinarietà della situazione, di prodigarsi al fine di rendere possibile una videoconferenza su questo tema che, per noi, è di vitale importanza».

Il riferimento del Consigliere è a un post in cui il Sindaco sosteneva che il Governo avesse stanziato 7 euro a testa ai 230000 cittadini messinesi, ma tutti, sia detrattori che seguaci, hanno fatto notare al Primo Cittadino il gravissimo errore di calcolo: i beneficiari saranno soltanto i più deboli, coloro che ne avranno davvero bisogno.

In questi giorni De Luca ha fortemente criticato nelle sue dirette i consiglieri che, come Argento, hanno chiesto che il Consiglio Comunale potesse riprendere la sua attività, in forma straordinaria, magari via video, come suggerito dallo stesso pentastellato.

” So che non siete degli sciacalli – aveva detto il Sindaco – Questo non è il momento delle chiacchiere. Molti di voi consiglieri hanno dimostrato la loro vicinanza all’Amministrazione e si sono messi a disposizione. Chiunque abbia dei suggerimenti li invierà al Presidente del Consiglio Comunale, con cui siamo in contatto e che farà da referente”.

