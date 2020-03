Mascherine alle Circoscrizioni, come ottenerle

di Michele Bruno – Ieri l’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli ha ricordato durante la diretta facebook del Sindaco che le dotazioni di mascherine realizzate da diverse ditte e donate da più parti al Comune per la protezione da contagio per l’emegenza Coronavirus, “verranno inviate direttamente alle Circoscrizioni. Delle circa 1000-1400 arrivate ieri, circa 200 sono state consegnate ai Consigli di Quartiere. – aggiungendo che – ne sarà distribuita una per famiglia. Il concetto è che una persona esce di casa solo ed esclusivamente per le necessità del nucleo familiare”.

A questo proposito la IV Municipalità ha reso noto che “sta provvedendo alla distribuzione delle mascherine consegnategli dalla Protezione Civile Comunale. Ad oggi le mascherine nella disponibilità della Municipalità sono state 220, numero che ha consentito di soddisfare il 100% delle richieste dei cittadini. Nei prossimi giorni, la Protezione Civile Comunale fornirà la Municipalità di altre mascherine. La Municipalità provvederà a distribuirle a coloro che ne faranno richiesta via mail.”

Il Presidente Alberto De Luca nell’invitare la popolazione ad attenersi alle modalità indicate per la richiesta ha precisato che:

“Oggi la sede della IV Municipalità di via dei Mille, è stata letteralmente presa d’assalto da molti cittadini, erroneamente convinti che la distribuzione avvenisse presso la sede istituzionale. A tal proposito si comunica che la Municipalità è chiusa al pubblico, per cui è del tutto inutile e pericoloso accalcarsi dinanzi l’ingresso. Per avere le dotazioni di sicurezza individuale direttamente a casa è necessario mandare una mail a [email protected] con indirizzo, recapito telefonico e indicando eventuali patologie del richiedente. Essendo molto limitata la disponibilità delle stesse, sarà data precedenza a cittadini IMMUNODEPRESSI ed ANZIANI, e che sarà distribuita soltanto una mascherina per nucleo familiare, a tal riguardo si prega di non insistere. Se, infatti, siamo riusciti a farle avere a tutte le persone che ne hanno fatto richiesta, è solo perché sono state distribuite con la massima oculatezza. Anche perché, essendo le dotazioni lavabili con acqua e detergenti disinfettanti, potranno essere riutilizzate da più soggetti del nucleo familiare.”

Abbiamo scritto al consigliere della II Circoscrizione Nuccio Zullo (ex Presidente della stessa) che ci ha detto “Le mascherine sono arrivate. Le prime cento il Presidente le ha distribuite ai parroci della circoscrizione. Ieri ne hanno consegnate 120 che lui ha pensato di suddividere ai consiglieri per farsene carico e consegnarli ai cittadini che ne avrebbero fatto richiesta, naturalmente osservando maggiore attenzione per i soggetti più deboli. Oggi gliene hanno consegnato altre 120 che domani distribuirà tra i consiglieri. Sembra comunque che ciò si ripeterà anche per i prossimi giorni” lnoltre spiega che al II quartiere gli abitanti “dovranno rivolgersi ai consiglieri e loro provvederanno. Andare in giro per la consegna rimane al momento un po’ complicato. Inviterò i cittadini che si sono rivolti direttamente a me a recarsi sotto casa mia per riceverle”.

Il Consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo invece ci ha spiegato “le prime cento mascherine sono arrivate Venerdì e ce le siamo divise tra consiglieri (10 per consigliere + il Presidente), queste sono volate in un soffio. Io le ho date a immunodepressi ed anziani. Dopodiché c’è stato un carico domenica di 120 mascherine, che è stato usato tutto direttamente dal Presidente della V Municipalità, che aveva avuto numerose richieste. A questo punto, anche perché c’era stata una discussione interna, ho fatto io stesso una proposta di dividere le mascherine in 4 gruppi da 30 pezzi da dare a 4 consiglieri a rotazione ogni giorno, così che ognuno di noi potesse distribuirle a chi ne avesse bisogno e ci avesse contattato. Ieri è arrivato un nuovo carico di 120 e adesso dovrebbe toccare, in ordine alfabetico, a me. Io mi occuperò di distribuirle dando priorità a immunodepressi, persone che hanno subito interventi o hanno patologie, tra tutti quelli che mi hanno contattato”.

Sabato 28 Marzo, il Presidente della I Circoscrizione, Giovanni Scopelliti, ha scritto su un post su Facebook “La PRIMA MUNICIPALITÀ, in tutte le sue componenti rimane sempre al fianco dei propri concittadini.

In questi 2 giorni, sono state consegnate delle mascherine a tutti coloro che hanno fatto richiesta.

Sono in arrivo altre mascherine, anche queste per chi ne farà richiesta, saranno portate a casa.

Potete contattarci per qualsiasi esigenza.

Ogni vostra necessità può essere segnalata ai consiglieri o al presidente che sono disponibili ad assistervi quotidianamente, come fatto fino ad oggi.

Per chi non avesse contatti di nessuno, vi lascio il mio numero telefonico personale dove poter mandare messaggi o telefonare 3482297181″

Contattandolo direttamente, ha specificato “le stiamo distribuendo tra i consiglieri ed anche io di persona, oltre a generi di prima necessità.

Ho preso accordi con una ditta di Saponara, la EUPHORIA SRL, che si è resa disponibile a confezionare mascherine per la prima municipalità.

Ho mandato i tessuti donati dalla Protezione civile e sono già al lavoro. Sono al lavoro anche delle sarte dei vari villaggi che stanno realizzando anche loro mascherine. Ai quartieri ne arrivano in media 100 al giorno che stiamo consegnando intanto ai casi più soggetti a rischio…mi sono mosso comunque per far sì che tutti i residenti della Municipalità nell’arco di una settimana siano coperti”

la consigliera M5S del VI Quartiere, Francesca Mancuso, ci ha fatto il punto sulla sua Circoscrizione ” avantieri abbiamo ricevuto una dotazione di circa 220 mascherine per i due giorni successivi (quindi 110 per giorno). Adesso non sappiamo quando arriveranno le prossime e quante saranno, verremo aggiornati dal Presidente. Di queste il Presidente ne ha date 22 ad ogni consigliere e noi abbiamo provveduto a distribuirle a persone anziane e soggette a rischio. Sono terminate subito. Inoltre al Consiglio è stata consegnata una dotazione di mascherine monouso e di queste abbiamo deciso che il Presidente le inviasse alle case di cura della zona, che erano totalmente sprovviste, dal momento che addirittura il personale è stato per molti giorni senza nemmeno cambiarle“.

Alessandro Geraci, Vicepresidente in quota M5S della III Circoscrizione, da noi contattato ci aggiorna: “Fino adesso il presidente Cuce’ ha ricevuto 2 trance di mascherine da 120 ciascuna. le prime 120 le abbiamo date alla Caritas diocesana e alla Casa Famiglia via Emilia, Piccole Sorelle dei Poveri, Collereale, Parrocchia SS.Salvatore…

Le seconde 120 il Presidente le ha divise per ogni consigliere quindi 12 a testa che abbiamo distribuito a famiglie e persone in difficoltà che ne erano sprovviste. Oggi e nei giorni a seguire in teoria ne dovrebbe arrivare altre, da dividere sempre tra i consiglieri. Anche poco fa sono state consegnate altre mascherine al Presidente che sta provvedendo a smistarcele…”.

Quindi, riassumendo, la linea generale è che ci si può affidare ai consiglieri e ai Presidenti di Quartiere per fare loro richiesta e concordare con loro. Meglio evitare di recarsi alle sedi di quartiere, al momento chiuse, o fare altre azioni di propria iniziativa.

