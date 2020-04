Morta una delle cinque persone affette da corona virus a Salina

Il 64enne Sarino Natoli è stato uno dei primi due casi accertati alle Isole Eolie. L’uomo era stato trasferito con un elicottero attrezzato al Policlinico di Messina. Le patologie pregresse facevano temere il peggioramento del quadro clinico. Il primo caso accertato, una ragazza di 24 anni, dopo i durissimi attacchi sul web da parte dei compaesani in un lungo post, aveva precisato di non aver avuto nessun contatto con l’uomo. E di essersi subito messa in isolamento volontario. Al momento, non si registrano altre persone affette dal virus alle Eolie. I controlli serrati al porto di Milazzo rendono inavvicinabili le sette isole.

L’ultimissimo decreto del sindaco Marco Giorgianni scorta fino alla quarantena in un hotel dell’isola di Lipari tutti i soggetti che dichiarano di dover raggiungere le isole per situazioni d’improrogabile necessità, in attesa dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.

“Esprimo a nome di tutti noi le condoglianze e la vicinanza alla famiglia del nostro concittadino Sarino Natoli”, ha dichiaro il primo cittadino eoliano, alla notizia del decesso. (Lu.S.)

