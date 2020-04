Salina, aumentano i casi di positività al COVID-19

Sono arrivati oggi i risultati di alcuni tamponi effettuati il 27 marzo, come si temeva tra casi posti in quarantena, risulta una positività e un caso dubbio che dovrà effettuare nuovamente il tampone. Lo ha comunicato questa sera il primo cittadino di Santa Marina Salina, Domenica Arabia, che chiede alla cittadinanza di mantenere la calma: “Questi due nostri compaesani sono da diverso tempo in quarantena presso le loro abitazioni e siamo certamente riusciti a contenere il propagarsi del contagio”. Tuttavia, i numeri potrebbero aumentare con l’arrivo dei risultati di tutti i tamponi effettuati, non ancora disponibili.

A Salina al momento si contano 5 casi positivi, 1 caso dubbio e 1 decesso. Intanto, oggi sono stati effettuati sull’isola altri 50 tamponi alle persone in quarantena.

Il sindaco ha espresso la vicinanza alla famiglia della persona contagiata e avverte: “Non andiamo alla ricerca dell’untore. Queste sono settimane importanti. Se per motivi di necessità dovete uscire, indossate la mascherina e cercate di restare a casa il più possibile”. (Lu.S)

