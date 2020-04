Torna sull’isola di Salina la salma di Sarino, affetto da COVID-19. A Lipari distribuiti 250 buoni pasto

di Luana Spanò – Ieri mattina con la nave delle ore 10 è tornato a Santa Marina Salina, Rosario Natoli, meglio conosciuto come Sarino. L’ex comandante della Ustica Lines, affetto da COVID-19, è morto giovedì, al Policlinico di Messina, per le complicanze sopraggiunte. I funerali si sono svolti subito dopo lo sbarco sull’isola. La salma è stata accolta dalle forze dell’ordine e dal sindaco Domenico Arabia. Durante la diretta facebook il primo cittadino, ancora molto provato, ha affermato: “Non vi nascondo che l’ultimo saluto al nostro compaesano Sarino è stato un momento molto toccante”.

Sono buone le condizioni di tutti gli altri cittadini dell’isola di Salina posti in quarantena. Ancora attesa, per i tamponi effettuati venerdì scorso. L’Asp, come ha comunicato il sindaco, “ha ottenuto, finalmente, tutto il materiale necessario per elaborare i risultati e ha ricominciato l’attività di analisi”. Già domani, sarà possibile ultimare i tamponi alle persone poste in quarantena perché venute in contatto con i casi registrati, sull’isola, di COVID-19. Saranno effettuati circa 40 tamponi, comprese le quarantene precauzionali delle persone provenienti da altri comuni.

Intanto, il primo cittadino del comune di Lipari, Marco Giorgianni, ha dichiarato che sabato sono stati distribuiti ben 250 buoni pasto del valore di 100 euro a persona. A breve saranno anche consegnate mascherine a tutta la popolazione.

