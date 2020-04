Istat, al Sud 4 famiglie su 10 non hanno pc o tablet: Calabria e Sicilia in testa

La percentuale di famiglie senza computer supera il 41% nel Mezzogiorno, con Calabria e Sicilia in testa (rispettivamente 46% e 44,4%), ed e’ circa il 30% nelle altre aree del Paese.

Piu’ elevata nel Mezzogiorno anche la quota di famiglie con un numero di computer insufficiente rispetto al numero di componenti: il 26,6% ha a disposizione un numero di pc e tablet per meno della meta’ dei componenti e solo il 14,1% ne ha almeno uno per ciascun componente. Lo rileva l’Istat nella ricerca ‘Spazi in casa e disponibilita’ di computer per bambini e ragazzi’.

