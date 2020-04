De Luca: “a breve Family Card e domani attiva la Banca dati”

di Michele Bruno – Durante la diretta di stasera il Sindaco ha fatto sapere che domani alle 6 sarà al Porto per verificare il funzionamento del servizio della Banca dati dello Stretto Sipassaacondizione.it “da domani sarà attivo il servizio, andrò per verificare il Sistema” ha affermato.

Ha fatto sapere di avere inviato una nuova Lettera al Ministro Lamorgese (e per conoscenza a Conte e Musumeci) in cui accusa che “i controlli non sono corretti” e “la colpa è di chi prende le decisioni” riferendosi ovviamente a Governo e Regione. Criticando ancora il Ministro, De Luca è tornato sulla “Renault 4 – che, a suo dire – è stata beccata a Mazzarino e sono state appurate anche dichiarazioni mendaci”.

il Primo cittadino ha riferito di altri Sindaci che “hanno criticato la Banca dati dello Stretto”. il Sindaco di Messina ha riportato ad esempio una lettera del Sindaco di Palermo Leoluca Orlando al Presidente del Consiglio in cui riferirebbe che “una signora aveva chiesto al Sindaco il nulla osta per suo figlio che doveva ritornare a Palermo” e in cui avrebbe chiesto “come comportarsi per non compromettere i dpcm e la richiesta stessa della signora”. De Luca allora ha tuonato “invece di scontrarti col Sindaco di Messina e perdere tempo, non facevi prima a dare il visto?”. Poi trova critiche a Musumeci “faccia adottare questo sistema a tutti porti siciliani”, riferendosi alla Banca dati.

SE NON CI AMMAZZA IL VIRUS RISCHIAMO CHE CI AMMAZZA LA BUROCRAZIA! Publiée par De Luca Sindaco di Messina sur Mardi 7 avril 2020

Un’altra lettera sarebbe stata inviata da La Paglia, Direttore di Asp a De Luca stesso: La Paglia ammetterebbe che “ci sono ritardi… sono stati fatti 3500 tamponi, 130 al giorno. In molti casi si è in attesa dei referti. I ritardi sono dovuti all’impossibilità di fare esami a regime presso l’Ospedale di Barcellona P.G. dove mancano gli estrattori. Il materiale non è arrivato dalle ditte fornitrici. Il Sindaco allora è andato su tutte le furie ” Come è possibile che si fanno solo 130 tamponi al giorno? Questa è la mala burocrazia. Al Papardo ci sono ancora macchine per i tamponi ferme!”. La Paglia avrebbe concluso la lettera rassicurando che “nell’arco di 72 ore, a dire della stessa ditta, dovrebbe essere consegnato il tutto”. De Luca però si mostra contrariato e dice che “questa conclusione lascia solo un senso di inquietudine” .

l’Assessore Minutoli ha fatto il punto sui contagi: 327 positivi, 145 ricoverati, 18 guariti, 25 deceduti. E sostiene preoccupato che “ci sono ancora troppi assembramenti, 67 oggi”. L’Assessore ha ringraziato infine, tra gli altri, una Ditta di Brolo che produrrà mascherine chirurgiche e l‘ex Sindaco Accorinti che ha donato tonnellate di pasta per i bisognosi.

Viene data la notizia che poiché la Domenica i supermercati sono chiusi per via dell’ordinanza del Presidente della Regione “faremo in modo che potranno stare aperti fino alle 20:30 di Giovedì, Venerdì e Sabato”.

Per quanto riguarda la Messina Family Card viene detto dall’assessore Calafiore che “da domani le aziende si potranno accreditare sul sito del Comune, dove sarà inserito un vademecum per i beneficiari e un sistema telefonico con reti dedicate. Domani vedremo le istanze per gli imprenditori, e dopodomani per le famiglie. Per i beneficiari saranno fatti tre avvisi: un avviso riguardante i sussidi alimentari, uno per le bollette e un avviso per l’affitto”. Calafiore da notizia che verrà realizzato un “pass per i volontari che distribuiranno cibi”.

