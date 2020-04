Percorso Nascita a Lipari attivato: l’assessore De Luca, “facciamo DAVVERO chiarezza”

di Luana Spanò – L’assessore Tiziana De Luca, in questo momento di grande preoccupazione e di necessità di limitare gli spostamenti, si è fatta portavoce e penna della richiesta al Ministero e alla Regione dell’attivazione a Lipari del Punto nascita e Percorso nascita. L’istanza è stata accolta e il PERCORSO NASCITA ATTIVATO. Questo significa poter fare a Lipari, quasi la totalità di visite, esami e controlli ecografici (eccetto quelli che richiedono attrezzature o figure specializzate) e non doversi spostare sulla terraferma, con i rischi che questo comporta.

Per la riapertura del Punto nascita, da anni emblema delle più accorate lotte politiche soprattutto in tempi di elezione; come spiega l’assessore De Luca “le procedure sono più lunghe e complesse”.

Intanto, l’emergenza in corso ha evitato la chiusura del PPI Pediatrico di Lipari. L’Asp ha tenuto conto della richiesta dell’Amministrazione fondata sulla condizione di insularità del territorio e ha concesso una deroga alla sospensione.

Nel clima di grande felicità per questi traguardi raggiunti, interviene con un lungo post su facebook, il comitato cittadino, L’ospedale di Lipari non si tocca, sostenendo che non è cambiato nulla e che si è tornati alla situazione precedente al COVID-19: “A seguito dell’emergenza il percorso era stato chiuso temporaneamente, come diversi servizi ambulatoriali offerti all’interno dell’ospedale. Essendo stati valutati indifferibili, sia il Percorso nascita, che il PPI e i controlli ai pazienti cardiopatici, questi servizi sono stati riattivati”.

Sempre secondo il comitato, ad oggi, non è ancora possibile effettuare la morfologica seppur siano disponibili, sia il macchinario, che i medici abilitati ad effettuare l’esame.

Di contro, l’assessore De Luca, subito dopo la nostra richiesta di maggiori chiarimenti, ha reso disponibile online, la richiesta formale, inoltrata all’Asp di Messina e all’Assessorato della Salute, del personale delle ecografie morfologiche a garanzia del Percorso nascita P.O. di Lipari.

Per garantire la massima trasparenza sull’argomento, ha dichiarato: “In questo momento sono oberata di lavoro e ho un solo funzionario a disposizione. Spesso il mondo dei social va più veloce. Non so se questo sia davvero un bene! Ieri, è partita l’istanza per il Percorso nascita per il personale addetto alla morfologia, e la richiesta per i cardiologi. Nell’istanza che riguarda il Percorso nascita, ho posto ancora una volta l’accento sull’insularità del nostro comprensivo e della penalizzazione che questo territorio subisce nel non poter assicurare la giusta assistenza alle abitanti che si trovano in stato di gravidanza, con particolare riguardo a coloro per cui il parto è imminente. Il lavoro che stiamo portando avanti sul tema ospedale è molto e in questo momento sono anche impegnata con i buoni spesa di cui la popolazione necessita”.

L’assessore esorta tutte le future mamme a consultare per qualsiasi dubbio o informazione il consultorio dell’ospedale: “In assenza di criticità è il consultorio fino alla 38° settimana a seguire la donna in gravidanza”.

De Luca chiede la collaborazione di tutti, affinché le figure preposte possano aiutare, supportare e semplificare il percorso.

