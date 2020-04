Salina, una guarigione dal Covid19: il sindaco Arabia vara il bonus alimentare

di Luana Sanò – Santa Marina Salina, guarita 1 delle 5 persone affette da COVID, le altre restano in isolamento domiciliare. Salgono a 2 i casi dubbi che a breve dovranno ripetere il tampone. Intanto, è stato pubblicato online, per il Comune di Santa Marina Salina, il modulo per richiedere il bonus alimentare. Come spiega il sindaco Domenico Arabia, “la domanda deve essere presentata entro il 15 aprile. Per chi non avesse la possibilità di inoltrarla online può compilarla a mano e consegnarla, dalle ore 9 alle 12, presso l’androne del Comune, in cui è stato posto un box. La domanda dovrà essere riposta dentro una busta sigillata e poi imbucata. Per chi non disponesse delle fotocopie dei propri documenti identificativi, dovrà solo indicare il codice fiscale, numero di carta d’identità e data di rilascio. Ci saranno accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità dei dati”.

Sempre nell’androne del Comune, insieme all’autocertificazione, sarà disponibile in formato cartaceo anche la domanda per i buoni spesa. Le richieste presentate non passeranno dal protocollo, per garantire una maggiore riservatezza dei dati e celerità nell’espletazione di tutta la procedura, per redigere la graduatoria finale. Che si prevede disponibile per il giorno successivo alla scadenza del termine della presentazione delle domande.

Il sindaco invita, chiunque avesse necessità, a contattarlo per poter usufruire della colletta alimentare “nessuna vergogna il momento è difficile!”.

