Convocato CDM per annullamento ordinanza del Sindaco di Messina

Il Consiglio dei ministri è stato convocato per le 11 con all’ordine del giorno, spiegano fonti ministeriali, l’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Messina sull’ingresso in Sicilia. In questo senso si era già espresso, con parere favorevole, il Consiglio di Stato su una proposta del ministero dell’Interno.

“È autoevidente, senza che occorra al riguardo aggiungere particolari motivazioni, che è del tutto inconfigurabile, nel vigente ordinamento giuridico, un potere del Sindaco di un Comune di dettare norme che possano trovare applicazione ed avere efficacia obbligante al di fuori del perimetro della propria circoscrizione territoriale” ha scritto ieri il Consiglio di Stato, Sez. I.

Diverse le reazioni politiche dopo l’ufficialità del parere del consiglio di Stato, compresa quella del costituzionalista Antonio Saitta.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it