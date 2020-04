Eolie e fakenews sul Covid19: i social dividono e il Municipio si colora in segno di unità

di Luana Spanò – È baraonda nel mondo dei social, si può scrivere e dire tutto di tutti e la fake news fa da padrone. È caccia agli untori e ai nuovi casi di covid. Mentre il sindaco di Santa Marina Salina chiede alla popolazione di restare unanime e non andare alla ricerca dei nomi delle persone affette da covid e di evitare di stigmatizzare le persone che stano lottando per vincere la malattia, a Lipari è caccia allo scoop.

Oggi, più che in altri periodi storici, urge la necessità di affidarsi a fonti giornalistiche affidabili. Grande caos, ieri, per uno spoiler sui social che parlava di un primo caso di covid a Lipari. La preoccupazione che ne è scaturita ha obbligato il sindaco di Lipari ad intervenire in una seconda diretta per smentire la notizia e chiarire che ci troviamo di fronte ad un caso dubbio: “State sereni, perché sarete sempre i primi ad avere le informazioni, senza dovervi affidare a illazioni o pettegolezzi”.

Intanto, il Palazzo Municipale di Lipari si illumina con il tricolore, segno di unità, appartenenza e speranza. Nella Casa di Riposo – Maria SS del Terzito – a Salina, Concettina Vasquez festeggia 104 anni.

C’è chi se “La Cava” a colpi di post e poi ci sono i quattro sindaci delle Isole Eolie, che stretti un un abbraccio virtuale, oggi fanno sentire gli eoliani più uniti che mai!

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it