Messina Family Card: ecco il link per richiedere il bonus spesa

https://familycard.comune.messina.it/sicare/familycard_login.php

E’ questo il link al quale richiedere il buono spese del Comune di Messina, attivo dalle 8.30 di venerdì 10 Aprile.

Chi non può compilare la scheda online può recarsi alle sedi delle circoscrizioni, l’Assessore Calafiore precisa però, di andare alle circoscrizioni solo per urgenti motivi e se proprio non se ne può fare a meno, evitando cosi di esporsi a rischi.

Occorre registrarsi sul sito: www.familycard.comune.messina.it

Il sistema genera un codice a barre che rappresenta il buono spesa per acquistare beni di prima necessità.

Ne hanno diritto i cittadini che non percepiscono alcun reddito da lavoro o rendite finanziarie.

Questi gli importi: a) nucleo familiare composto da 1 persona: € 300

b) nucleo familiare composto da 2 persone: € 400

c) nucleo familiare composto da 3 persone: € 600

d) nucleo familiare composto da 4 persone: € 700

e) nucleo familiare composto da 5 o più persone: € 800 Ogni singola spesa non può essere inferiore a 20€ e non superiore ad un quarto della dotazione (eccezion fatta per le farmacie). Tale limite è settimanale. E’ possibile acquistare presso gli esercizi commerciali convenzionati:

1) alimenti

2) prodotti farmaceutici

3) prodotti per l’igiene personale e domestica

4) bombole del gas Chi è assolutamente impossibilitato a registrarsi telematicamente potrà recarsi nelle sedi delle circoscrizioni.

fac-simile della scheda :

