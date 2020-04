Messinaservizi, si può prenotare per il conferimento straordinario rifiuti di 10 e 11 Aprile

di Michele Bruno – Messinaservizi Bene Comune, la partecipata del Comune di Messina che si occupa della gestione dei rifiuti urbani ed altri servizi, ha comunicato giorni fa che dal Primo Aprile non è stato possibile prenotare per conferire alle isole ecologiche per le aperture straordinarie e controllate, organizzate per l’emergenza Covid 19, per permettere ai cittadini non raggiunti ancora dalla raccolta differenziata di conferire vetro, carta e cartone e plastica e metalli. Le prenotazioni verranno registrate attraverso l’istituzione di un servizio telefonico ai numeri 3336154097 dalle 7 alle 15, e al numero 3336154086 dalle 15 alle 23, per gestire le prossime aperture straordinarie controllate. Messinaservizi Bene Comune ha avuto in questi giorni moltissime prenotazioni e quindi stabilito che i richiedenti verranno richiamati e i conferimenti organizzati in ordine alfabetico. questo servizio straordinario sarà utilizzabile solo per cittadini che risiedono nelle aree dove ancora non è iniziata la raccolta differenziata porta a porta.



da venerdì 10 a sabato 11 Aprile, sarà possibile conferire imballaggi in carta e cartone, vetro e plastica metalli (alluminio e acciaio), nelle tre isole ecologiche che verranno aperte a Gravitelli, Tremonti e Pistunina. L’apertura sarà controllata, con il rispetto delle distanze minime e delle misure di sicurezza secondo quanto previsto nelle ordinanze sindacali e dei Dpcm del governo, con un numero massimo di conferimenti giornalieri.

il Presidente di Messinaservizi Giuseppe Lombardo è però amareggiato perché “si è verificato un peggioramento da parte dei cittadini nel differenziare i diversi materiali. In particolare, gli utenti conferiscono indiscriminatamente rifiuti indifferenziati senza considerare cosa è previsto come da calendario e si registra anche un aumento della frazione indifferenziata nel giorno dedicato. Pertanto – conclude – abbiamo chiesto con urgenza di inasprire i controlli della polizia municipale e di aumentare le sanzioni per gli utenti. Le multe sono di 450 euro per la violazione dell’ Ordinanza Sindacale n°122 del 2019 sul corretto conferimento dei rifiuti differenziati e per chi conferisce fuori orario o nei giorni vietati i propri rifiuti”.

