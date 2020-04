Il presidente dell’Ordine degli Architetti di Messina Pino Falzea alla guida della Consulta degli Ordini degli Architetti PPC di Sicilia

Durante l’ultima seduta di Consiglio, tenutasi il 6 aprile in streaming, all’unanimità dei presenti, la Consulta degli Architetti Siciliani ha eletto i nuovi vertici nominando presidente l’architetto Pino Falzea (Messina) e segretario l’architetto Antonino Rizza (Enna). La nuova guida della Consulta è stata designata dai rappresentanti degli Ordini degli architetti di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani. Assenti, invece, l’Ordine di Catania, che ha deliberato nelle scorse settimane di recedere dall’organo di rappresentanza e l’Ordine di Palermo.

Il neo presidente Pino Falzea, che torna al vertice della Consulta dopo la nomina nel 2017, è un libero professionista con esperienza trentennale nel settore dell’edilizia residenziale e sanitaria, dei lavori pubblici e del governo del territorio. Ha svolto numerosi incarichi di consulenza per enti pubblici e privati. E’ componente del Comitato Tecnico-Scientifico dell’Autorità di Bacino della Regione Siciliana ed è, attualmente, presidente dell’Ordine degli architetti di Messina.

«Ci siamo subito messi in moto – commenta Falzea – e dopo la definizione dei nuovi assetti, grazie al contributo di tutti i rappresenti degli architetti siciliani abbiamo tracciato le linee programmatiche dell’attività di politica professionale per i prossimi mesi, concentrandoci sulle azioni immediate per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 ma anche su quelle che dovranno essere attivate quando questa emergenza sanitaria sarà superata».

Già dalla prossima settimana saranno attivi dei tavoli operativi che avranno come priorità: politiche di rilancio del lavoro (agevolazioni fiscali, semplificazioni, equo compenso e certezza dei pagamenti, ecc.); modifica del codice dei contratti; modifica del testo Unico dell’edilizia e quindi della L.R. 16/2016; nuovo Regolamento Edilizio Unico; modifica del codice dei Beni culturali e del Paesaggio; nuova legge regionale di Governo del territorio; modifica dell’Ordinamento professionale.

