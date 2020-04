Lipari, 900 domande per i buoni spesa, 770 nei primi tre giorni. Consegnate uova pasquali a tutti i bambini di Santa Marina Salina

di Luana Spanò – Grande richiesta per i bonus spesa nel Comune di Lipari, tra i primi in Sicilia a consegnare i buoni. In totale, hanno presentato domanda 900 nuclei famigliari, 770 solo nei primi tre giorni. Questo a causa dei requisiti poco restrittivi indicati per accedere al bonus. Requisiti che potrebbero successivamente cambiare. Tuttavia, il primo cittadino di Lipari ha deciso, in questa prima parte dell’emergenza, di considerare la condizione lavorativa particolare delle Isole Eolie che principalmente vivono di turismo estivo.

Oggi, grazie al grande afflusso di turisti tedeschi e francesi le Eolie vantano una lunghissima stagionalità che inizia a fine marzo e si protrae fino alla fine di ottobre. Al momento, in considerazione anche di questo si prevede che l’economia isolana sarà particolarmente compromessa. Seppur si attendono aiuti per imprese e lavoratori. La quantità inaspettata di domande ha richiesto maggior tempo per la distribuzione. Si prevede che prima della domenica di Pasqua saranno evase tutte le domande pervenute nei primi tre giorni. La consegna dei buoni avverrà attraverso la Caritas e la Protezione Civile, a domicilio, a tutela della riservatezza dei richiedenti. La procedura scelta è quella cronologica.

A Santa Marina Salina, l’amministrazione comunale insieme alla parrocchia del comune ha acquistato e distribuito le uova di Pasqua a tutti i bambini dell’isola. Anche il faro di Lingua, emblema e simbolo dell’intera isola, si è illuminato con i colori del tricolore.

