TVE multimediale con Play The Game e il Progetto online Weblabcreativity

Nell’ambito delle attività di teatro online promosse dal Teatro di Messina da questa settimana gli appuntamenti con PLAY THE GAME, in onda sul canale social del Teatro e su VaieFai.it e MessinaoraTv saranno così articolati:

Lunedì: Prosa (Simona Celi)

Martedì: Canto (Luca Notari)

Mercoledì: Coro (Dino Scuderi)

Giovedì: Danza (Eugenio Dura)

Venerdì: nuovo appuntamento con Weblabcreativity (la prima puntata del venerdì santo andrà in onda domenica alle 17)

Il progetto Weblabcreativity è stato promosso nella puntata di venerdì 3 aprile invitando i ragazzi a produrre un video di circa 2.30.

I video (presumibilmente 6 per puntata) saranno trasmessi nelle puntate del venerdì e sottoposti a votazione dei ragazzi e dei docenti.

Il voto dei ragazzi avrà un peso del 30% e quella dei docenti il 70%.

Al termine delle cinque trasmissioni previste sarà aperta una votazione online del pubblico a casa tramite i like su Facebook di tutti video.

I voti online saranno sommati al voto già ottenuto nelle singole puntate decretando il vincitore del “Weblabcreativity“.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it