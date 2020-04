Coronavirus, Raciti (Pd): Fare luce su corteo funebre a Messina

“Dopo aver per giorni fatto nomi e cognomi di semplici cittadini che secondo lui stavano violando la quarantena, il sindaco di Messina, Cateno De Luca, non si è accorto che nella sua città si è probabilmente celebrato l’unico corteo funebre svolto in Italia in questo mese: quello di ‘Zio Sarinu’, fratello dell’ex boss mafioso Sparacio”. Così Fausto Raciti, deputato del Partito democratico.

“Siamo di fronte a una grave ‘disattenzione’ da parte di un’istituzione che si è rivelata forte con i deboli e debole con i forti. Per questo – continua Raciti – presenterò oggi stesso un’interrogazione al governo che faccia luce su quanto accaduto. È un atto dovuto verso tutti quei cittadini messinesi che stanno rispettando correttamente le regole, e non meritano né ingiustizie, né beffe”, conclude.

