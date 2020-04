Il GAL e MACT insieme per il rilancio di un’unica identità turistica: “Bonus vacanze e detrazione delle spese per le vacanze in Italia dalle tasse”

di Luana Spanò – Per la ripartenza dell’economia in generale e in particolare del settore turistico, Roberto Sauerborn, presidente del GAL Tirrenico, condivide l’idea proposta da organizzazioni di settore del “Bonus vacanze e della Detrazione delle spese per le vacanze in Italia dalle tasse”, sperando che trovi condivisione nel Governo.

In quest’ottica e come incentivo, l’organizzazione ha pensato di offrire a titolo gratuito sia l’adesione che la prevista quota annuale al Marchio D’Area Collettivo, per tutto il 2020. Il MACT è un’elaborazione progettuale predisposta a titolo gratuito a favore dei territori e senza altri oneri per il GAL. Questo oltre a inserire chi aderirà (pubblici e privati) nel circuito promozionale del GAL, darà punti premianti nell’ambito dei bandi.

Sarà necessario completare questa offerta con dei pacchetti turistici incentivanti il soggiorno e che gli operatori, in una logica di insieme con gli Enti Locali, potrebbero mettere in essere e offrire per stimolare gli arrivi.

Il presidente Sauerborn pone anche l’accento sull’importanza di creare sistema e far riconoscere, con una propria identità e un proprio brand, il nostro territorio nell’ambito delle mete turistiche siciliane e, quindi, italiane.

“Le altre mete hanno già avviato le loro azioni di marketing con azioni di promozione e informazione sui media, chi sfruttando un brand già conosciuto, chi proponendone uno nuovo.

Noi abbiamo predisposto il bando di concorso per la definizione del nostro nuovo logo e claim, per un brand condiviso e che pubblicheremo a breve con un premio incentivante e indirizzato, innanzitutto, agli studenti”.

Il GAL Tirrenico ha, inoltre, in programma di attivare i primi bandi dal mese di luglio 2020 e lasciarli aperti per 150 giorni, passata l’emergenza pandemica, con cui si potrà finanziate da un minimo di 20 ad un massimo di 70 aziende a seconda dei contributi richiesti e approvati, a fondo perduto, da €.30.000 a €.90.000 circa, oltre i progetti di cooperazione e di formazione aziendale specifici per le reti di impresa che nasceranno con il MACT.

Un ulteriore contributo a favore dei settori economici del turismo, dell’agricoltura nell’ambito della diversificazione agricola/rurale.

Il presidente conclude: “Noi, aziende e territori, se vogliamo inserirci in questo processo di ripresa economica e sociale, dobbiamo ragionare in termini di comprensorio Tirrenico unito, per promuovere i nostri valori e la nostra identità che deve essere univoca e unita senza campanilismi e distinzioni ma che, ove vi fossero, dobbiamo essere capaci di indirizzarli e farli parte di un unico processo di valorizzazione e promozione del nostro spirito del luogo”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it