I Vigili del fuoco rendono omaggio al personale sanitario al Papardo

Anche oggi, i Vigili del fuoco del Comando di Messina hanno reso omaggio al personale sanitario ma questa volta nell’Azienda Ospedaliera Papardo della medesima città. La manifestazione di solidarietà, partita nei giorni precedenti dal Comandante Giuseppe Biffarella, è volta, anche se solo da un punto di vista simbolico, nel ringraziare chi in questo momento è impegnato a combattere la pandemia, giorno e notte ininterrottamente. Il personale, quello in servizio in data odierna, ha nuovamente e prontamente aderito.

Molti i mezzi della centrale arrivati a contorno dell’ospedale, dalla APS (Autopompa Serbatoio) fino alla AS (Auto Scala) alla quale è stata messa sulla grata del cestello la bandiera tricolore.

Il funzionario Agostino Fama e il Capo Reparto Domenico Miuccio hanno consegnato il Crest al Direttore Generale Dott. Mario Paino e ad una rappresentanza di medici e sanitari.

Durante la cerimonia, contornata da applausi di tutti i presenti, sono state accese le sirene dei mezzi.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it