Emergenza Covid19 a Messina: il Sindaco, i Follower e l’Esperto

di Piero Rizzo – Visto che me lo avete chiesto in tanti, rispondo qui. Ho appena visto in differita l’ultima diretta di Cateno De Luca. A quanto pare, il sindaco è stato letteralmente folgorato da una lunga chiacchierata con un amico esperto di comunicazione politica. Meglio soprassedere sul concetto portante di questo videomessaggio: e cioè che gli attacchi subiti nell’ultima settimana sarebbero frutto, secondo l’esperto (e secondo lo stesso De Luca), della crescita esponenziale dei followers sulla sua pagina Facebook.







Pertanto, stando a questa illuminante interpretazione, nulla c’entrerebbero, in sequenza, l’audio-messaggio “rustiti a casa pi cazzi vostri”, gli assembramenti creati nelle baraccopoli, il corteo funebre e via dicendo.

Il problema sono i followers in aumento. I FOLLOWERS IN AUMENTO. Sulla veridicità dei numeri snocciolati in questa sorta di seminario di comunicazione politica digitale, (potete verificare voi stessi nello screenshot allegato) in effetti oggi Cateno De Luca è 27° nel ranking per numero di followers su Facebook tra i politici italiani, mentre prima della fase calda dell’emergenza sanitaria il sindaco di Messina si trovava attorno al 120° posto. Altro dato verificato: Cateno De Luca è 7° per volumi di discussioni prodotte su Facebook negli ultimi sette giorni (questo dato è frutto del numero di interazioni generate da un post: like, commenti, condivisioni). Ho seguito la diretta, ma fino ad un certo punto. Fino a quando, per la precisione, sempre poggiandosi sull’interpretazione del misterioso esperto, De Luca ha sostenuto una logica interessante: che l’ex ministro Giulia Grillo lo avrebbe attaccato sui social perché scavalcata, in termini di followers, dal nostro sindaco. Sì, lo ha detto davvero. E niente, a quel punto ho spento tutto.

