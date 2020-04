Uil FPL chiede intervento di bio-decontaminazione nei Poliambulatori ASP Messina

“La scrivente Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza dagli organi di stampa di un nuovo focolaio di infezione verificatosi presso il Poliambulatorio ex INAM di via del Vespro a Messina che ha indotto codesta Amministrazione a chiudere la struttura e sottoporre nuovamente a esecuzione del tampone tutto il personale operante nonché, ad effettuare un a nuova bio -decontaminazione di tutta la struttura sanitaria. Tenuto conto che a lcuni operatori sanitari risultati positivi al precedente tampone del 3 aprile u.s. prestano la loro attività anche presso altri Poliambulatori dell ’ASP quali: Barcellona, Patti, S. Alessio e Milazzo , si chiede a codesta Amministrazione , nel rispetto dei protocolli decisi dagli Organi Competenti , di procedere con urgenza alla bio -decontamina zione delle strutture sanitarie dove questi operatori, risultati positivi, lavorano . La sanificazione dovrà essere effettuata da ditte specializzate che attestino a fine lavori il ripristino della salubrità degli ambienti di lavoro e la certificazione prodotta dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale” .

Lo scrivono in una nota indirizzata al direttore generale dell’Asp di Messina, il segretario generale della Uil-Fpl Messina, Pippo Calapai, e Mario Salvatore Macrì, responsabile provinciale area medica.

