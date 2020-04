ASP Messina, tutti negativi i tamponi: riapre il Poliambulatorio di via del Vespro

La conferma è del Dg La Paglia: da domani il Poliambulatorio di Via del Vespro, che aveva suscitato preoccupazioni per un possibile focolaio, riapre alla città.

“Preso atto della comunicazione dell’Ufficio Provveditorato relativa alla avvenuta sanificazione del Poliambulatorio ex INAM di via del Vespro a Messina – scrive La Paglia – e considerato che tutto il personale in servizio presso il presidio è stato sottoposto il 14 aprile a tampone faringeo, ed è risultato negativo al test Covid-19, con personale riscontro dell’esito dell’accertamento a cura del dipartimento di prevenzione, si comunica che giorno 17 aprile il Poliambulatorio riprenderà l’attività sanitaria”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it