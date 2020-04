Coronavirus, Bonus studenti siciliani fuorisede: ecco come richiedere 800 euro

E’ disponibile online il bando riservato agli studenti universitari e afam (conservatori e accademie) siciliani che studiano per l’anno accademico 2019/2020 nelle altre regioni italiane o all’estero e che abbiano un reddito ISEEU non superiore a 23.500 euro.

L’avviso si può consultare sia sul sito della Regione siciliana sia sui siti dei quattro Ersu siciliani: www.ersupalermo.it, www.ersucatania.it, www.ersumessina.ite www.ersuenna.it







La domanda potrà essere presentata, esclusivamente online, dal giorno 30 aprile ed entro le ore 14 di giorno 15 maggio 2020, sul sito www.ersupalermo.itper quanto riguarda gli studenti che studiano nelle altre regioni italiane, mentre i siciliani che studiano all’estero dovranno inoltrare la domanda sul sito www.ersucatania.it. Sono disponibili anche due indirizzi mail dove potere inoltrare quesiti sulle regole del bando e sulle procedure di partecipazione: [email protected]per gli studenti siciliani che studiano nelle altre regioni italiane, mentre gli studenti siciliani che studiano all’estero potranno inoltrare le proprie richieste di chiarimento a [email protected]

Il bando utilizza quattro milioni di euro che il governo Musumeci ha stanziato in favore degli studenti in situazione di disagio per l’emergenza epidemiologica e che sono iscritti in atenei, accademie o conservatori di musica, al di fuori della Sicilia, anche all’estero. Per loro ottocento euro, se hanno mantenuto la permanenza, in quelle sedi, dal 31 gennaio fino a oggi.

Gli Ersu, con ulteriori procedure, stanno provvedendo in questi giorni a erogare altri tre milioni di euro – messi a disposizione proprio adesso dal governo regionale per la gestione emergenziale – agli studenti fuori sede, ma residenti in Sicilia, che abbiano richiesto il contributo alloggio all’Ersu per l’anno accademico in corso e siano risultati idonei, ma non assegnatari del beneficio.







Possono presentare domanda per l’attribuzione del contributo economico gli studenti

residenti in Sicilia da almeno un anno dalla data di pubblicazione del presente bando,

frequentanti corsi universitari fuori dalla Regione Siciliana, che:

1. siano iscritti regolarmente per l’anno accademico 2019/2020 a:

a) corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico;

b) corsi di laurea attivati prima dell’entrata in vigore del D.M. 3 novembre 1999, n.509;

c) corsi di alta formazione artistica e musicale, cui si accede con il possesso del diploma di

scuola secondaria di secondo grado, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;

d) corsi di dottorato di ricerca (attivati dalle università italiane ai sensi dell’art. 4 del D.L.

03/07/1998 n. 210) purché non retribuiti;

e) corsi di specializzazione (attivate dalle università italiane, ad eccezione di quelli dell’area

medica di cui al D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368) purché non retribuiti.

ECCO COME PARTECIPARE:

I richiedenti il contributo economico dovranno eseguire la seguente procedura:

1. Per gli studenti frequentanti corsi al di fuori della Regione Siciliana e ricadenti nel territorio nazionale: accedere all’applicazione internet appositamente predisposta e raggiungibile nel sito istituzionale www.ersupalermo.it;

CONTATTI dell’Ente di riferimento per gli iscritti a corsi di laurea che si svolgono fuori

dalla Regione Siciliana in sedi nazionali:

ERSU di Palermo | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario

Sito web www.ersupalermo.it

Viale delle Scienze, ed. 1 – 90128 Palermo

Tel. 091.6541111

email [email protected] pec [email protected]

Ufficio Concorsi e Benefici

Viale delle Scienze ed. 1, piano ammezzato – 90128 Palermo

Tel. 091.6545940 email [email protected]

Orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico

Viale delle Scienze ed. 1, piano ammezzato – 90128 Palermo

Tel.091.6546050/6056/2104/9003 email [email protected]

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00

2. Per gli studenti frequentanti corsi all’estero: accedere all’applicazione internet

appositamente predisposta e raggiungibile nel sito istituzionale www.ersucatania.it;

CONTATTI dell’Ente di riferimento per gli iscritti a corsi di laurea che si svolgono fuori

dalla Regione Siciliana in sedi estere:

ERSU di Catania – Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario

Sito web www.ersucatania.it

Via Etnea, 570- 95128 Catania

Tel. 095.7517910

Pec [email protected]

URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico

Via Etnea, 570- 95128 Catania

Tel.095.7517940 email [email protected]

Orari di apertura al pubblico:

lunedì ore 9:00/ 12:00, mercoledì ore 15:30/18:00, venerdì ore 9:00/ 12:00

Ufficio Borse di Studio

Via Etnea, 570- 95128 Catania

Tel.095.7517931/32/35/65 email [email protected]

Orari di apertura al pubblico: lunedì ore 9:00/12:00, mercoledì ore 15:30/18:00,

venerdì ore 9:00/12:00

3. compilare online la richiesta di partecipazione al beneficio a partire dalle ore 9:00 del 30/04/2020 ed entro le ore 14:00 del 15/05/2020;

4. stampare e firmare la richiesta di partecipazione al beneficio (autocertificazione);

5. scannerizzare in un unico file pdf e della dimensione massima di 2 MB,l’autocertificazione

firmata, la copia del documento d’identità e la documentazione aggiuntiva prevista dal

bando (es. certificazione che attesti invalidità, ecc…);

6. Caricare (upload) il suddetto file entro le ore 15:00 del 16/05/2020.

L’assistenza tecnica (es: impossibilità di caricamento del file) sarà garantita fino alla chiusura della procedura concorsuale; mentre le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite fino alle ore 13:00 del 13/05/2020.

Dopo il caricamento, ed entro le 24 ore successive, l’interessato riceverà sulla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione, la ricevuta di avvenuta protocollazione.

Qualora i soggetti partecipanti al concorso intendano rettificare i dati di una domanda già

inoltrata, dovranno annullarla e ripetere l’intera procedura (inoltrare via internet e spedire la domanda) con le modalità sopra descritte. L’ultima domanda inoltrata sarà quella ritenuta valida ai fini del concorso.

