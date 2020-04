Family Card anche agli invalidi: conferma dall’assessorato regionale alla salute. De Domenico (PD), “adesso si riaprano i termini per la richiesta”

di Palmira Mancuso – Diversi gli appelli da parte di cittadini a spostare i termini di presentazione della richiesta di accesso alla Family Card, soprattutto perchè è arrivata la conferma che al bonus spesa possono accedere anche gli invalidi civili che percepiscono la cosiddetta “pensione”.

La richiesta di chiarimenti, avanzata anche stamattina da Cittadinanza Attiva, è stata sollecitata dal deputato Franco De Domenico, che durante la nostra diretta quotidiana, ha ricevuto dal dirigente generale dell’assessorato ai servizi sociali della Regione Rosolino Greco, la conferma di una errata interpretazione da parte dell’amministrazione De Luca.

Infatti l’indennità di accompagnamento non deve essere considerata come reddito della persona e quindi come reddito familiare ai fini della concessione dei benefici erogati dalla Regione (ovvero i fondi assegnati a Messina per gli aiuti alimentari).

“Adesso è tutto chiarito – dichiara De Domenico – speriamo che il buon senso prevalga e vengano spostati i termini per le richieste al Comune”.

Infatti l’amministrazione ha stabilito per domani, sabato 18, alle ore 20,la sospensione dell’inserimento di nuove richieste per l’ottenimento della Family Card, al fine di procedere ai controlli sulle autocertificazioni pervenute, in merito ai redditi dichiarati e/o eventuali omissioni su misure emergenza COVID 19 già percepite.

Alle ore 17 di giovedì 30 scadrà inoltre il termine per l’adesione da parte degli operatori economici, sulla piattaforma telematica, precisando pertanto che si procederà alla sottoscrizione delle convenzioni, relative agli esercenti che hanno inserito la richiesta entro il suddetto termine.

Coloro che avessero difficoltà, per impedimento fisico, a recarsi negli esercizi convenzionati all’accettazione dei buoni spesa, possono contattare la società Messina Social City, previo appuntamento ai numeri telefonici 320-0459542, 338-1039638 e 324-9076991, che metterà a disposizione proprio personale per concordare l’acquisto della spesa a domicilio.

