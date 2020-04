Lipari, effettuati tutti i tamponi grazie ad una struttura ad hoc per trascorrere la quarantena

di Luana Spanò – Realizzare con tempestività i tamponi in un territorio composto da sei isole, non sarebbe stato semplice se a Lipari non fosse stata destinata una struttura alberghiera dove poter trascorrere la quarantena rientrati nell’arcipelago. La procedura è stata avviata per avere il massimo controllo sugli isolamenti precauzionali, affinché fossero rispettati e per gestire al meglio l’impiego delle forze dell’ordine già impegnate nei controlli all’imbarco, strade e verifica delle autodichiarazioni. Questo ha permesso di velocizzare le procedure per effettuare i test, da svolgere per la maggior parte in un unico luogo. Ad oggi sono stati realizzati tutti i tamponi delle persone arrivate a Lipari, aventi diritto e messi in quarantena precauzionale. Restano fuori dallo screening solo Filicudi e Alicudi dove le persone sottoposte a quarantena sono solo due. Il personale addetto ad eseguire i tamponi, per le persone non presenti in struttura, è stato trasportato a Panarea, Stromboli e Vulcano dalla Guardia Costiera.

