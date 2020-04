Donare sangue: Giovani Fratres Letojanni lancia il contest fotografico “Quarantena…Mente”

Il 17 aprile i Giovani Fratres Letojanni hanno compiuto 8 anni di attività e hanno deciso di festeggiare lanciando un contest fotografico sui social: “Quarantena…Mente” è aperto a tutti, donatori e non.

Per partecipare basta inviare all’indirizzo [email protected] un’e-mail con nome, cognome, luogo di provenienza e una fotografia (eventualmente con titolo) che rappresenti un’attività svolta durante il periodo di quarantena. La foto deve includere o un goccino disegnato (simbolo dei Giovani Fratres) o un gadget reale dell’associazione donatori o un semplice cuore rosso formato con oggetti o disegnato.

Le partecipazioni sono aperte dal 17 aprile alle ore 9:00 al 25 aprile alle ore 20:00.

Le immagini inviate saranno caricate sulla pagina Facebook dell’Associazione “Gruppo Fratres Letojanni”, sulla quale si svolgeranno le votazioni dal 26 aprile alle ore 10:00 al 3 maggio alle ore 20:00.

In palio due buoni Amazon (dal valore di €60 per il primo classificato e €40 per il secondo) e un buono Netflix da €25 per il terzo classificato.

Un’iniziativa per sentirsi più vicini e alleggerire queste giornate di isolamento ma al tempo stesso non fermare la solidarietà durante l’emergenza Covid-19, che ha portato con sé un calo delle donazioni.

Per ricordare che la paura non deve impedire a tante persone di ricevere il fabbisogno giornaliero di sangue e che donare, in questi giorni, è più importante che mai.

La Fratres Letojanni ha infatti organizzato una raccolta di sangue straordinaria mercoledì 29 aprile e invita a partecipare, su prenotazione, contattando l’associazione (numero di cellulare: 3319484787).

Un invito è rivolto, in particolare, a chi non ha mai donato e desidera iniziare a compiere questo gesto d’amore effettuando la pre-donazione, un semplice prelievo di sangue per verificare l’idoneità.

