Isole Eolie da lunedì obbligo di indossare la mascherina, uffici postali aperti, fiori nei cimiteri

di Luana Spanò – Le Isole Eolie si preparano a tornare alla normalità e da lunedì con la nuova ordinanza ci sarà l’obbligo per tutti di indossare la mascherina per uscire e durante lo svolgimento delle proprie attività lavorative. Il primo cittadino ha chiarito che la disposizione non è stata adottata prima per la difficoltà di reperire le mascherine. Ne sono già arrivate 2000, di cui 1500 hanno raggiunto il personale delegato delle isole minori per la distribuzione. A breve è previsto l’arrivo di altre 5000 mascherine. La popolazione sarà informata in seguito sulle modalità di distribuzione.

Riaprono gli uffici postali chiusi dopo il lockdown.

Il 24 apertura ad Alicudi, il 22 a Filicudi, il 21 a Ginostra, a Panarea il 22, 23, 24, a Canneto e Pianoconte il 20, 22, 24 . Stessi giorni per Stromboli e Vulcano.

La ditta Ln Garden aveva già voluto donare un fiore per ogni tomba presente in tutti i cimiteri dell’isola di Lipari, da ieri ha provveduto ad inviare i fiori anche nei cimiteri delle isole minori.

L’amministrazione Comunale ha ringraziato i fratelli Giorgianni, definendolo un gesto di profondo valore e grande sensibilità.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it