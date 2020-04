Primo caso di Covid 19 a Caronia, 18 persone in isolamento

“Carissimi concittadini, volevo comunicarvi che oggi, a causa della positività al Covid-19 della nostra concittadina, ho dovuto prendere le precauzioni del caso mettendo in isolamento obbligatorio 10 persone e 8 in isolamento domiciliare, che risulterebbero aver avuto dei contatti con la famiglia. Come primo cittadino e responsabile della protezione civile vi invito assolutamente a rispettare con scrupolo e senso civile i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Sicilia.” Così il Sindaco. Dott. Antonino D’Onofrio sulla pagina Fb del Comune di Caronia.

È sempre il sindaco a comunicare che nel piccolo comune dei Nebrodi si è verificato il primo caso di Covid 19: Una signora che assisteva il coniuge proveniente dalla RSA Villa Pacis di S. Marco d’Alunzio, tutti e due in quarantena da giorno 3 aprile, è stata ricoverata presso l’Ospedale di Barcellona, avendo effettuo il tampone l’esito è positivo. Il Sindaco ha avuto colloqui telefonici con la figlia e i familiari che assicurano di non aver avuto contatti con i genitori e in ogni caso sia il marito della paziente, la figlia con tutta la famiglia sono già in isolamento obbligatorio e lunedì effettueranno i tamponi tutti e quattro.

Il caso di covid-19 è il primo accertato sul territorio comunale, ma un’altra cittadina di Caronia, degente nella RSA aluntina, nelle scorse settimane era risultata positiva al tampone del coronavirus ed era stata trasferita da S. Marco d’Alunzio direttamente al Policlinico di Messina, senza transitare nel comune, quindi, e senza aver avuto contatti recenti con parenti o altri cittadini caronesi.

Nella pagina del Comune si raccomanda di continuare ad attenersi alle norme dettate dai vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Sicilia. Si raccomanda inoltre di non uscire dalle proprie abitazioni se non per motivi di effettiva necessità. (MG)

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it