Violenza donne, ad aprile picco di telefonate al 1522

I dati del numero antiviolenza e antistalking e dell’app 1522 per i mesi di marzo e aprile 2020 rilevano in Italia una crescita importante delle telefonate e dei contatti per segnalare episodi di violenza domestica e chiedere aiuto.

Ad aprile le chiamate sono state 1.039 contro le 397 dello stesso periodo del 2019. Nel mese di marzo i contatti sono stati 716 mentre erano stati 670 nel marzo 2019.

“E’ stata cruciale l’opera di informazione in questi mesi in cui si e’ costretti a restare in casa”, ha detto la ministra per le Pari opportunita’ e la Famiglia Elena Bonetti.

Qui la nostra diretta dedicata al tema: a disposizione anche a Messina una rete ben organizzata continua ad essere a vostra disposizione, anche solo per un consiglio: basta chiamare il 1522 (disponibile anche una app da scaricare sul vostro cellulare). Ci danno maggiori info Concettina Restuccia di Evaluna ONLUS e Maria Andaloro di Posto Occupato

