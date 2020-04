Fase 2 Covid – 19, “installare in città tunnel di sanificazione e punti igienizzanti”

Arriva dal consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto, la richiesta al Comune di pensare a dei presidi igienizzanti in diversi punti della città.

“Pensando che prima o dopo bisognerà ripartire – scrive Cacciotto – ritengo possa essere utile l’installazione in diversi punti della città, soprattutto quelli maggiormente frequentati come scuole, mercati, supermercati, Palazzi Comunali (Palazzo Zanca, le sedi delle Municipalità), l’Università, il Tribunale, solo per fare qualche esempio, di tunnel di sanificazione e punti igienizzanti .

Quanto ai tunnel di sanificazione, da notizie internet, sembrerebbero di facile e pronta soluzione e potrebbero essere un ottimo ausilio per mantenere la massima igiene.

Trattasi di tunnel (basti pensare ai tunnel da dove escono i calciatori) all’interno dei quali un sistema nebulizzante andrebbe ad igienizzare i cittadini prima di entrare in un edificio o in un luogo ad alta frequentazione.

Si potrebbe anche valutare l’ipotesi di collocare in maniera fissa, dislocati in città, dei distributori gratuiti di igienizzanti in maniera tale da poter essere utilizzati dai cittadini.

Sarebbero delle misure che insieme ad altre, utilizzo delle mascherine, distanza, potrebbero rappresentare dei validi aiuti per mantenere l’igienizzazione; ovviamente fondamentale un surplus di igiene e disinfestazione di strade, muri e piazze”.

