Certo, in tutti questi anni non sono mancati, ogni 25 aprile, proteste, insulti, saluti romani, camicie nere e parole d’ordine ereditate dal ventennio mussoliniano, da parte di quell’infima minoranza di italiani legata ai ricordi del regime fascista. Ma mai si era arrivati all’impudenza con la quale in questi giorni Ignazio La Russa, parlamentare di Fratelli d’Italia, ex ministro della Difesa dei governi Berlusconi, approfitta dell’attuale pandemia per proporre di dedicare il 25 aprile ai caduti di tutte le guerre e alle vittime del coronavirus, cantando “La canzone del Piave” al posto di “Bella ciao”. Bene ha fatto Emanuele Macaluso a definire l’iniziativa “un miserabile tentativo di un gruppo di ex fascisti”. Lasci stare La Russa la guerra del 1915/1918 e lasci stare soprattutto i morti di questi mesi. Sono altre storie. Non c’entrano con il 25 aprile che è, e resta, la festa dell’antifascismo e della democrazia.

Una Festa “divisiva”? Sì, certo, ma non come l’intendono i revanscisti. Divisiva perché separa il ventennio della dittatura fascista, ivi compreso l’infame periodo della Repubblica di Salò, dalla rinascita democratica dell’Italia, dalla Repubblica e dalla Costituzione alla quale anche l’ex ministro La Russa ha giurato fedeltà. Non sarebbe male che chi contesta il 25 aprile leggesse alcune delle lettere dei condannati a morte della Resistenza e l’ultimo periodo della lapide vergata a Cuneo da Piero Calamandrei in risposta al boia Kesserling: “…ai nostri posti ci ritroverai, morti e vivi con lo stesso impegno, popolo serrato attorno al monumento che si chiama, ora e sempre, RESISTENZA”.