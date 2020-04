Coronavirus: a Palermo nave da Tunisi

E’ arrivato al porto di Palermo il traghetto della Grandi navi veloci con a bordo cento passeggeri italiani provenienti dalla Tunisia, che erano rimasti bloccati nel Paese nordafricano a causa dell’emergenza sanitaria.

Un macchinista dell’imbarcazione, che accusava febbre alta, sta per essere accompagnato all’ospedale Vincenzo Cervello del capoluogo siciliano, a bordo di un’ambulanza attrezzata per il biocontenimento. Ma non è detto che il marittimo sia affetto da Covid-19, ma in via precauzionale sono state adottate tutte le misure di sicurezza.

Gli altri passeggeri stanno bene e sono stati presi in carico dai sanitari dell’Asp. L’intera operazione è coordinata dal 118, dall’Azienda sanitaria e dalla Capitaneria di porto. (ANSA)

