Migranti: 80 a Lampedusa. Sindaco, “anche militari li evitano”

“Gli sbarchi continuano e in questo caso oltretutto c’e’ un pericoloso rimpallo di responsabilita’: nessun mezzo militare, infatti, fino a ora e’ disposto ad accompagnare i migranti dalla banchina fino al molo Favaloro, da dove dovranno essere trasferiti dal momento che l’hotspot e’ gia’ pieno e non puo’ ospitare altri migranti per la necessaria quarantena sanitaria”. Lo dice il sindaco di Lampedusa, Toto’ Martello, a proposito dell’ultimo arrivo autonomo di migranti: un’imbarcazione con circa 80 persone a bordo e’ giunta fin dentro il porto dell’isola, di fronte la sede della Capitaneria di porto. “Da sindaco – aggiunge – in questi casi non ho potere di intervento diretto, cosa dobbiamo fare? Ho chiesto di trainare l’imbarcazione fino al molo Favaloro, ma non e’ possibile andare avanti cosi’! Siamo in piena emergenza coronavirus, i cittadini dell’isola hanno il diritto di vedere tutelata la loro salute e comprendo anche che le stesse esigenze valgano per gli uomini delle forze dell’ordine. Ma questa situazione e’ inaccettabile, le istituzioni che hanno il dovere di intervenire non possono scaricare il peso dell’accoglienza interamente sulle nostre spalle”. (AGI)

