San Fratello, si riapre il Cimitero

A San Fratello così come in altri comuni italiani, anche il Cimitero è rimasto chiuso per tutto il tempo della quarantena. L’amministrazione Comunale l’11 aprile Sabato Santo depose davanti ai cancelli del Cimitero due ghirlande di fiori sostando in preghiera per tutti i defunti del centro nebroideo.

Con una nota il Sindaco Salvatore Sidoti Pinto che come medico sino ad oggi ha saputo custodire i suoi concittadini dalla Pandemia, informa la cittadinanza dell’apertura del Cimitero. Di seguito la nota del primo cittadino sanfratellano:

“ Da Giovedì 30 Aprile si riaprirà il Cimitero.

Non potremo effettuare un’apertura totale, dovremo necessariamente attenerci a delle regole.

Fino ad ora Tutti i sanfratellani ci siamo comportati in maniera encomiabile, e per questo sono orgoglioso, stiamo dimostrando grande senso Civico e responsabilità.

Bisogna che piano piano si ritorni alla normalità, dobbiamo continuare a rispettare le regole, non possiamo vanificare tutti i sacrifici fatti fin’ora.

Apertura dalle ore 8 Alle ore 12,00 tranne Domenica e Festivi che resterà Chiuso.

Accesso al Cimitero solo dal cancello principale.

Mantenere le distanze sociale di sicurezza, almeno di un metro l’uno dall’altro.

Indossare Guanti e Mascherina.

Sostare all’interno del Cimitero Non più di Trenta minuti.

L’ingresso sarà controllato e regolamentato dal Custode”

