Pergolizzi, LiberaMe ” estendere rimborsi bollette ai nuclei familiari di genitori separati”

Michele Bruno – Il Consigliere Nello Pergolizzi, in forza al gruppo LiberaMe ha chiesto al Sindaco di Messina e all’Assessore Calafiore “di disporre, con carattere di urgenza, la modifica della vigente delibera di Giunta Municipale n. 203 del 29.04.2020 e del relativo avviso pubblicato in data 30 aprile 2020, in quanto non risultano chiari i destinatari delle procedure in oggetto, chiarendo eventuali dubbi interpretativi sui destinatari delle provvidenze, prevedendo l’ampliamento dei beneficiari anche ai nuclei familiari di genitori separati che percepiscono un assegno di mantenimento, inferiore al reddito di cittadinanza“.

La delibera approvata dalla Giunta prevede, quali misure di sostegno socio – assistenziale di emergenza COVID19, i rimborsi per utenze GAS, LUCE e ACQUA.

Per il Consigliere i punti a, b e c della delibera non chiariscono chi sono i destinatari e alla lettura del testo dice “risulterebbero esclusi dai benefici previsti i componenti di nuclei

familiari separati che percepiscono anche un assegno di mantenimento”.

Essa dispone, nei punti presi in esame dal membro del civico consesso

”possono partecipare al presente avviso i nuclei familiari che:

a) non percepiscono alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi

monetari a carattere continuativo di alcun genere e non risulta destinatario di alcuna

forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata

(indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG,

pensione, ecc.);

b) sono destinatari di precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e

comunque denominato (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi,

Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.);

c) titolari di un reddito da lavoro dipendente di importo inferiore al Reddito di

Cittadinanza”.

